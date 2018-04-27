يوجد العديد من الصيدليات في العاصمة من هي مهددة بالغلق بسبب دخولها في إجراء المناوبة الليلية وهي غير معنية.

وقال راحم شقيق، نائب الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة الخواص خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”

إنه هناك قانون صدر في أوت 2014 هو الذي يحدد المناوبة الليلية في أيام العطلة وفي الليل.

وأضاف راحم شقيق، أنّ هذا القانون يطبق على كل ولاية، موضحا أن مديرية الصحة على مستوى الولايات لهم الصلاحية من أجل تنظيم المناوبة الليلية.

وأوضح المتحدث، أنه في العاصمة تم تسطير برنامج مع مديرية الصحة من أجل أن تكون المناوبة في 24 قطاع

وأضاف أنه يمكن إضافة 20 أخرى لتصل إلى 50، وذلك حتى يجد المواطن صيدلية مفتوحة في كل مكان .

وأكد المتحدث، أنه يتم التحضير من أجل أنّ يكون هناك إعلان للمواطن للصيدليات التي تكون مفتوحة من خلال قائمة حتى يكون على علم بذلك .

وأشار المتحدث، أنه يوجد صيدليات لا تطبق المناوبة الليلية، حيث أن مديرية الصحة لديها كل الصلاحيات

من أجل اتخاد الإجراءات اللازمة في حقها.