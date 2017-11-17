علاج جديد للعمى في موجهة التكلفة الباهظة

يقترب أول علاج جيني من السوق الأميركية ليقدم الأمل لمن يعانون نوعا نادرا من العمى فيما يقابله تحدي التكلفة الباهظة.

وأبلغت الشركة المنتجة، لعلاج “لوكستورنا”، المستثمرين عن امكانية تقييم العلاج بأكثر من مليون دولار للمريض الواحد.

وقال المعهد الأميركي للمراجعة الإكلينيكية والاقتصادية إن هذا يجعل من الصعب أن يكون ذلك علاجا فعالا من ناحية الكلفة.

وقال المدير المالي للشركة المنتجة أمس الخميس أن “لوكستورنا” يقدم علاج لمرة واحدة فقط بدلا من تكرار الوصفات لسنوات.

مضيفا في مؤتمر بشأن الرعاية الصحية في لندن: “إذا نجح العلاج فادفعوا لنا وإذا لم ينجح فلا تدفعوا”