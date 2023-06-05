علالو: “تدوهر نتائج الملاكمة الجزائرية عائد لعدم استقرار الفيدرالية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف البطل الجزائري الأسبق للملاكمة، محمد علالو، أسباب تراجع نتائج الملاكمة الجزائرية في السنوات الأخيرة.
وصرح علالو، لتلفزيون “النهار”: “المشاكل التي تعيشها اليوم الملاكمة الجزائرية، بتدهور النتائج، عائد لعدم استقرار الفيدرالية”.
كما أضاف: “عدم الاستقرار جعل الملاكمة الجزائرية تتخبط في مشاكل كبيرة، رغم أنها كانت السباقة في حصد الميداليات الأولمبية”.
وتابع البطل الأولمبي، محمد علالو: “في وقت سابق كان هناك استقرار في الفيدرالية، حاليا هناك عدة تغييرات، ونتمنى استقرار أكبر مستقبلا”.
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