علالو: “تدوهر نتائج الملاكمة الجزائرية عائد لعدم استقرار الفيدرالية”

كشف البطل الجزائري الأسبق للملاكمة، محمد علالو، أسباب تراجع نتائج الملاكمة الجزائرية في السنوات الأخيرة.

وصرح علالو، لتلفزيون “النهار”: “المشاكل التي تعيشها اليوم الملاكمة الجزائرية، بتدهور النتائج، عائد لعدم استقرار الفيدرالية”.

كما أضاف: “عدم الاستقرار جعل الملاكمة الجزائرية تتخبط في مشاكل كبيرة، رغم أنها كانت السباقة في حصد الميداليات الأولمبية”.

وتابع البطل الأولمبي، محمد علالو: “في وقت سابق كان هناك استقرار في الفيدرالية، حاليا هناك عدة تغييرات، ونتمنى استقرار أكبر مستقبلا”.