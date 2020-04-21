علماء جزائريين مقيمين بأمريكا يتبرعون لإقتناء العتاد الطبي لمعهد باستور الجزائر

أطلق كل من البروفيسور، طه مرغوب وبلقاسم حبة، جزائريان مقيمان بالولايات المتحدة، مبادرة من اجل اقتناء العتاد الطبي لصالح معهد باستور الجزائر.

حيث يتم التنسيق مع القنصلية العامة للجزائر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، لشراء أجهزة للكشف عن الفيروس بقيمة 30000 دولار .

كما سيتم اقتناء متطلبات أخرى طبقا للحاجيات المعبر عنها مع الأخذ في الحسبان توفر الأجهزة.