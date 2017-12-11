عليق: “اللاعبون عندهم الحق لما يطلبوا بزاف لأن الرؤساء ضعفاء”

يرى الرئيس السابق لإتحاد العاصمة، سعيد عليق، أنّ اللاعبين محقين في مطالبة بأجور عالية من الأندية رغم إقراره بأنها تضر بالكرة الجزائرية.

قال عليق على هامش حضوره ندوة تجديد الكرة الجزائرية اليوم الإثنين: “الأمور لاتشبه بعضها بين الماضي والحاضر”

وأضاف: “في السابق كان اللاعب يحصل على 300 مليون كمنحة إمضاء، ويحصل عليها لمدة موسم، ولكن الآن يحصل اللاعب على هذه القيمة في شهر”.

وتابع قائلا: “أرى أن اللاعبين عندهم الحق.. رغم أن هذه الأمور تضر بالكرة الجزائرية، وهذا لأن اللاعبين لقاو الرئيس الذي يفاوضهم ضعيف”.

أما فيما يخص ندوة تجديد الكرة الجزائري، أكد عليق أنه متفائل بنسبة 50 بالمائة فقط.