“علي حداد” يعقد إجتماعاً.. وهذا ما قاله لسرار !

عقد رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة علي حداد، إجتماعا مع الطاقم المسير للفريق عبد الحكيم سرار، صالح علاش ونير دبياش.

وبحضور المدرب تيري فروجي، ومدربي كل الفئات الشبانية، أين أعرب عن غضبه من نتائجه الفئات الصغرى، وحتى الإقصاء من كأس “الكاف” والبطولة العربية.

وحسب مصادر “النهار” فإن سرار إعترف بخطئه وتحمل مسؤولية الإقصاء في المنافستين، كما جدد حداد تمسكه بفروجي وحذر من تضييع البطولة.

كما منح الرجل الأول في بيت “سوسطارة”، البطاقة البيضاء لسرار واعتبره الرجل الثاني بعده، وتم وضع التتويج باللقب كهدف رئيسي.

وبخصوص قضية المدافع فاروق شافعي كشف مصدرنا إلى أنه سيتم إستدعائه من أجل تجديد عقده بعد الإجتماع الأخير.