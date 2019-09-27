علي ذراع  : 80 راغب في الترشح للرئاسيات حتى الان  

دعا علي ذراع عضو السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات المكلف بالإعلام كل الموطنين الذين بلغوا السن القانونية تسجيل أنفسهم في القوائم الإنتخابية.

وأوضح علي ذراع في تصريح للنهار أن الحصيلة لم تتغير وبقيت عند 80 راغب في الترشح سحبوا إستمارات إكتتاب التوقيعات.

ولم يتقدم اليوم الجمعة، من مقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، اليوم الجمعة، أي راغب في الترشح، ليبقى العدد 80 شخص.

كما علق عضو السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن غياب الراغبين في الترشح لنهار الجمعة، يعود لقدسية اليوم عند الجزائريين.

وأشار ذراع أن عامة الشعب، يخصصون هذا اليوم للصلاة وزيارة الأقارب.