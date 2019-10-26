علي سكوري: من المؤسف أن يكون أطارات الدولة هم المفسدون

قال الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 علي سكوري، أنه ترشح لتقديم المساوات والثقة بين الشعب الجزائري.

وخلال ندوة صحفيته له بعد تقديم ملف ترشحه، قال علي سكوري، أنه من المؤسف أن يكون أطارات الدولة هم المفسدون.

وقال أن الفساد إذا عم فسيسري في المجتمع، ولا بد من محاربة هذا الفساد للخروج بالجزائر من الازمة التي تمر بها.

واردف انه ليس طالب لرئاسة بل طالب للخروج بالجزائر من ازمتها، بحب الوطن وحب التغيير.

وقال أن برنامجه شامل متكامل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لكن لا بد من التوحد لتجسيد هذا البرنامج.

وتسائل لماذا يخرج الشباب إلى البحر والمجهول، لوصول إلى أوروبا، مجيبا انه لو تم توفير كل ما يريده الشباب لما خاطر الشباب بحياته.