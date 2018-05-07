أكد علي فرّاح مستشار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، أنّ “العقلية” في الصالونات الدولية تغيّرت، اتجاه المتعامل الأجنبي.

وأوضح، فرّاح خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، اليوم الإثنين، أنّ على المتعامل الأجنبي الاستثمار في الجزائر وليس فقط التصدير، بإنتاج شراكة.

وأضاف ضيف الحصة، أن المشاركة الدولية للمنتوجات تراجعت في الآونة الأخيرة.

وللإشارة، تنظم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “SAFEX”، من 8 إلى 13 ماي 2018، الطبعة الـ51 من معرض الجزائر الدولي “FIA”.

وسيكون المعرض في قصر المعارض بالجزائر العاصمة الصنوبر البحري.