عمارة:”لدينا 6 فرق ستشارك في المنافسات الإفريقية والعربية الموسم القادم”

كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرف الدين عمارة، عن عدد الفرق التي ستمثل الجزائر في المنافسات الخارجية الموسم المقبل.

وصرح عمارة،أمس الأحد، على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي:” سيشارك حامل لقب البطولة المحترفة وصاحب المركز الثاني في منافسة رابطة أبطال إفريقيا”.

وأضاف المتحدث:” صاحبا المركز الثالث والرابع سيشاركان في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم القادم”.

وختم عمارة:” أما أصحاب المركزين الخامس والسادس سيشاركان في منافسة كأس العرب بعد إعلان الإتحاد العربي عن إعادة بعث البطولة من جديد”.