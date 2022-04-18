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الرياضة

عمارة:”لدينا 6 فرق ستشارك في المنافسات الإفريقية والعربية الموسم القادم”

بقلم فيصل زيان بوزيان
عمارة:”لدينا 6 فرق ستشارك في المنافسات الإفريقية والعربية الموسم القادم”
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كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرف الدين عمارة، عن عدد الفرق التي ستمثل الجزائر في المنافسات الخارجية الموسم المقبل.

وصرح عمارة،أمس الأحد، على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي:” سيشارك حامل لقب البطولة المحترفة وصاحب المركز الثاني في منافسة رابطة أبطال إفريقيا”.

وأضاف المتحدث:” صاحبا المركز الثالث والرابع سيشاركان في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم القادم”.

وختم عمارة:” أما أصحاب المركزين الخامس والسادس سيشاركان في منافسة كأس العرب بعد إعلان الإتحاد العربي عن إعادة بعث البطولة من جديد”.

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