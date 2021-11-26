عمارة:”نحترم جميع المُنتخبات في الدور الفاصل ونُريد التتويج بالكان”
بقلم حواز عبد النور
أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة أن الخضر يحترمون جميع المنتخبات في الدور الفاصل المؤهل للمونديال.
وقال “عمارة” لقناة “بيين سبورتس”:”نحترم جميع المُنتخبات المتواجدة في الدور الفاصل لذلك لا يمكننا تفضيل منتخب على آخر”.
“المُنتخب الذي سيقع معنا في المباراة الفاصلة سنحترمه وسنلعب معه بطريقتنا المعتادة”.
“سنلعب بكل قوة للمُحافظة على لقبنا القاري والتتويج للمرة الثالثة بكأس إفريقيا في تاريخنا بالنظر لامكانياتنا الكبيرة”.
📽️ Algeria FA president Charaf Eddine Amara on the World Cup playoffs draw: “The respect we have for all the teams in draw doesn’t let us hope to face one team or another. Any team we get drawn against, we will play against them and respect them.” #WCQ2022pic.twitter.com/1JCoSYxgwB
— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) November 26, 2021
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