عمارة:”نحترم جميع المُنتخبات في الدور الفاصل ونُريد التتويج بالكان”

أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة أن الخضر يحترمون جميع المنتخبات في الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

وقال “عمارة” لقناة “بيين سبورتس”:”نحترم جميع المُنتخبات المتواجدة في الدور الفاصل لذلك لا يمكننا تفضيل منتخب على آخر”.

“المُنتخب الذي سيقع معنا في المباراة الفاصلة سنحترمه وسنلعب معه بطريقتنا المعتادة”.

“سنلعب بكل قوة للمُحافظة على لقبنا القاري والتتويج للمرة الثالثة بكأس إفريقيا في تاريخنا بالنظر لامكانياتنا الكبيرة”.