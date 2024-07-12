عمارة :”أنا المناصر رقم 2 لشباب بلوزداد ومادار لها فضل كبير”

أبدى مدير مجمع “مادار” شرف الدين عمارة سعادته الكبيرة لحضور جمع كبير من اللاعبين و الفنانين وقدامى الفريق في حفل التتويج الذي جرى يوم أمس بفندق الأوراسي.

وقال شرف الدين عمارة خلال إلقاء كلمته بفندق الأوراسي عن دعمه الفريق البلوزدادي “أنا مناصر لفريق شباب بلوزداد و انا المناصر رقم 2 لان المناصر الرقم واحد تتمناه كل الفرق، و تتمنى كلها أن يكون له مناصر نصره الله و نصر الأمر كلها معه”.

كما أضاف شرف الدين عمارة “أشكر كل العائلة البلوزدادية و كل من فرح و كل من ساند شباب بلوزداد ومن ساهم في هذه الانجازات”.

كما ختم الرئيس السابق لفريق شباب بلوزداد ” منذ قدوم مادار شباب بلوزداد نال 11 أو 12 لقبا في فترة وجيزة”.