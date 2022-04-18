عمارة: هذه هي مواعيد نهاية البطولة وبداية الميركاتو الصيفي

كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرف الدين عمارة، عن تواريخ نهاية البطولة الوطنية وبداية الميركاتو الصيفي.

وفي تصريحاته للإعلام، قال رئيس الفاف، شرف الدين عمارة:” موعد إنتهاء مباريات البطولة الوطنية سيكون في الـ10جوان”.

وأضاف المتحدث:” موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023، الذي سيلعب بـ16 فريقا، سيكون بتاريخ 19 أوت القادم.

كما كشف ذات المتحدث:”سيتم فتح الميركاتو الصيفي بداية من تاريخ 20 جوان لغاية تاريخ 14 أوت”.

كما أكد رئيس الفاف عزمه اقتراح تاريخ 17 جوان لاجراء مقابلة كأس السوبر التي ستجمع الفائز بالبطولة الوطنية ضد الفائز بكأس الجمهورية.