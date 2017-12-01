عماري:” فخور بوطني وأحلم بتقمص ألوان الخضر”

أكد الجزائري نجيب عماري، لاعب نادي “سبيزيا” في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، عن رغبته في تقمص ألوان المنتخب الوطني.

وقال لاعب أولمبيك مارسيليا السابق خلال نزوله ضيفا في حصة”c’est vous l’expert” الإذاعية على موقع “لاغازيت دو فناك”.

“فخورا بأنني جزائري و لم أفقد الأمل في تقمص ألوان الخضر، رغم أنني ألعب لفريق غير مُغطى إعلاميا بالشكل الكبير”.

وعبر عماري عن امتعاضه من عدم إهتمام الفاف بخدماته، رغم إختياره الجزائر عن قناعة و تقمُصه ألوان الخضر لأقل من 17 سنة.

“لعبت لمُنتخب الجزائر لأقل من 17 سنة رفقة فرحاتـ لكنني لم ألق المتابعة اللازمة بعد ذلك”.

هذا واعترف لاعب الوسط الهجومي بصعوبة حجز مكانة مع الخضر حاليا في ظل الأسماء الكثيرة التي يحوزها المنتخب في منصبه.

وشكر المُتألق هذا الموسم في “السيري بي” كافة الجزائريين على مُساندتهم له ووعدهم بتقديم الأفضل في المواعيد القادمة.