عمار بن جامع: الأزمة الانسانية في غزة وفي الجزء الشمالي وصلت لمستويات كارثية

قال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة، عمار بن جامع. خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. إن الأزمة الانسانية في غزة وفي الجزء الشمالي وصلت إلى مستويات كارثية.

وأشار المندوب الجزائري في الأمم المتحدة أنه لا ينبغي ألا يمثل المدنيون هدفا للهجمات العسكرية فهم محميون بقوة القانون.

وأشار بن جامع إلى ان سلطات الاحتلال لا تتجاهل القانون الدولي وحسب. بل تنتهك أساس الحس الإنساني منذ أكثر من عام.

وأكد بن جامع ان تجويع المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية للنجاة كأداة من أدوات الحرب ممنوع بموجب القانون الدولي.