عمار بهلول :”الفاف جاهزة للمثول أمام التاس”

أكد رئيس “الديريكتوار” المُسير للرابطة الوطنية لكرة القدم، عمار بهلول، بأن “الفاف” جاهزة لمواجهة، محفوظ قرباج أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وأكد في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، بأن المكتب الفيدرالي يمتلك 21 يوما من أجل الرد على رئيس شباب بلوزداد السابق.

وقال :”نحن جاهزون للرد على الإتهامات الموجهة ضدنا، وسحب الثقة من الرابطة كان بصفة قانونية، ونحن واثقون من أنفسنا”.

ليُضيف :”الملف موجود لدى مُحامي الفاف، وسنكشف وبالدليل عدم وقوع أي تجاوز، تجاه الرابطة التي أظهر مُسيروها بأن نيتهم سيئة”.

وهدّد، عمار بهلول من جهته، قرباج ومُسانديه بفضح ماسماه بـ”التجاوزات الكثيرة” التي وقعوا فيها في السنوات الماضية.