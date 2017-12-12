عمار بهلول :”قُمنا بواجبنا مع روراوة ولكنه لم يحضر”

جدد عمار بهلول، عضو المكتب الفيدرالي التأكيد على أن مُنظمي ندوة تطوير كرة القدم الجزائرية، وجهوا دعوة للحضور لمحمد روراوة.

وقال بهلول ل”النهار” :”قُمنا بواجبنا مع روراوة، ولكنه غاب، وتمنينا تواجده معنا، لأننا لا نمتلك أي عقدة تجاه أي كان”.

وواصل :”الحاج روراوة يمتلك خبرة كبيرة وكان قادرا على إفادتنا بها”.

وأوضح عمار بهلول بأن إدارة الرئيس، خير الدين زطشي تُحاول وبكل الطرق أن تعيد كرة القدم الجزائرية إلى الواجهة.

واعتبر في الأخير، بأن الندوة التي أقيمت بمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر البحري كانت ناجحة لأبعد الحدود.