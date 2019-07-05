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عمار بهلول: “متفائلون بخصوص إنتخابات المكتب التنفيذي لـ”لكاف””

الرياضة
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عمار بهلول: “متفائلون بخصوص إنتخابات المكتب التنفيذي لـ”لكاف””
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر عضو المكتب الفيدرالي الوطني، عمار بهلول، اليوم الجمعة، عن تفاؤله، بخصوص انتخابات المكتب التنفيذي لـ”الكاف”، المقررة الشهر الجاري.

وقال عمار بهلول، في تصريح للإذاعة الوطنية: “نحن متفائلون بخصوص الإنتخابات المقبلة لعضوية المكتب التنفيذي لـ”الكاف””.

وأوضح سبب تفاؤله، مضيفا: “نحن متفائلون، بالنظر للمجهودات الكبيرة التي قام بها رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، ونائبه رشيد قاسمي”.

وتابع عمار بهلول: “خلال تواجدنا بمصر، التقينا عديد رؤساء الإتحادات والكل أظهر تحمسه لترشح الجزائر، لانتخابات المكتب التنفيذي لـ”الكاف”، المقررة في الـ18 من الشهر الجاري”.


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