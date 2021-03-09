عمال السكك الحديدية في إضراب .. وSNTF تصرح “الشركة تمر بمرحلة حساسة”

تشهد، بعض قطارات العاصمة، توقفا، بسبب دخول عمال السكك الحديدية، في إضراب حسب بيان من الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك.

وجاء إضراب العمال، تضامنا مع زملائهم في سوق اهراس وعنابة والعمال المضطهدين من طرف الادارة –حسب بيان الاتحادية-.

وأضاف البيان، أن الاتحادية سجلت تجاوزات، على غرار قضية عمال سائقي القطرات والاستغلال في سوق اهراس.

إضافة لحالة الانسداد منذ 15 يوما رغم إيفاد لجنة تحقيق إدارية “أحادية الجانب” لأجل حل نهائي للمشاكل.

وأشار البيان ذاته،إلى تسريح 5 عمال من مناصبهم بعنابة من بينهم امرأة ونقابي، وتوقيف القروض الاجتماعية للمال والتضييق النشاط النقابي.

ومن جانبها، ردّت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عبر منشور بالفايسبوك، على قرار الإضراب الذي أعلنت عنه الاتحادية أمس الاثنين.

وقالت الشركة، إن في الفترة الأخيرة تمر بمرحلة حساسة، حيث تواجهها تحديات كبيرة تتعيّن العمل على التكفل بها بكل إخلاص.

وذكرت SNTF، أن المديرية العامة، توجهت في وقت سابق إلى جميع مستخدميها أوضحت فيه الاستراتيجية المتبعة منذ شهور لتصحيح الأوضاع.

وتابع البيان، “تمّ إطلاق عملية تدقيق داخلي على مستوى كافة المديريات والمصالح وذلك بغرض فحص وتقييم مدى التزامها بقواعد التسيير”.

وكشفت عملية التدقيق –تقول الشركة- بالفعل، عن الكثير من النقائص والتجاوزات التي تعمل حاليا على معالجتها وفق ما ينص عليه القانون.

وأضافت المؤسسة، أنها حريصة في المضي قدما لتطبيق هذا البرنامج الرامي إلى إنقاذ الشركة وتصحيح أوضاعها.

وبخصوص العمال الذين تم توقيفهم مؤخرا، بعد مثولهم أمام لجنة التأديب للوحدة المعنية، طلبت من المصالح المختصة منحهم حق الطعن.

وأكدت الشركة، أنها حريصة على معالجة كافة الانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال في إطار الحوار والتشاور والثقة المتبادلة وفي إطار القانون.