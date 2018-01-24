عمال مؤسسة مقاولة البناءات الحديدية من دون أجور بسعيدة

نظم 30 عاملا بمؤسسة مقاولة البناءات الحديدية بسعيدة اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسديد أجورهم.

وقام العمال بقطع الطريق الوطني رقم 6 بسبب عدم تقاضيهم لأجورهم منذ شهرين.

وناشد المحتجون السلطات المركزية للمؤسسة بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة.

وقد تسبب هذا الإحتجاج الذي دام حوالي نصف ساعة في عرقلة حركة المرور على مستوى الطريق الوطني.

وقد تدخلت مصالح الشرطة التي أقنعت العمال المحتجين بإعادة فتح الطريق الوطني رقم 6.

للإشارة تنشط هذه المؤسسة التي تضم حوالي 60 عاملا بإنجاز مشاريع البناءات الحديدية على المستوى الوطني منها الأسواق المغطاة والقاعات الرياضية.