عمراني: “سنخوض مباراة مصيرية أمام أورلاندو بيرات”

أبرز مدرب شباب يلوزداد، عبد القادر عمراني، أهمية المباراة التي تنتظرهم، أمام نادي أورلاندو بيرات، مؤكدا بان الهزيمة ممنوعة بالنسبة لفريقه.

وقال عمراني، اليوم الجمعة، في تصريح للاذاعة الوطنية: “مباراتنا أمام أورلاندو بيرات، مصيرية بالنسبة لفرقينا، من أجل الابقاء على حظوظنا في التأهل”.

كما أضاف: “هذه المباراة ستكون صعبة على جميع المستويات البدنية، والفنية، والهزيمة فيها ممنوعة بالنسبة لنا”.

وأردف: “أورلاندو فريق جيد يلعب كرة حديثة، ويملك أحسن المهاجمين في مجموعتنا، والذين يتمتعون بمستوى كبير”.

وتابع عبد القادر عمراني: “لاعبينا واعون بالمسؤولية، وسر الفوز في هذا اللقاء سيكون التركيز، التحكم في الكرة، الفوز بالصراعات الفردية، وبطبيعة الحال تسجيل الأهداف”.