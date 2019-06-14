عمروش: “قدوم عمراني خفف علينا عبئ كبير”

الرياضة
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عمروش: “قدوم عمراني خفف علينا عبئ كبير”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف لطفي عمروش، الدور الكبير الذي لعبه المدرب عبد القادر عمراني، في تتويج شباب بلوزداد، بكأس الجمهورية لهذا الموسم.

وصرح لطفي عمروش، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “قدوم عبد القادر عمراني، خفف علينا عبئ كبير بخبرته وتجربته، وخاصة بصرامته”.

وأضاف: “عمراني رجل يحب عمله وسبق له تحقيق عدة إنجازات، قبل قدومه لشباب بلوزداد، كان آخرها مع شباب قسنطينة”.

وتابع عمروش: “تعلمت الكثير من عمراني، من جميع الجوانب، في الفترة التي عملت فيها معه، سواءً من الجانب الفني أو التكتيكي، وحتى في طريقة التعامل مع الصحافة”.


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