عمروش: “كرة القدم في الجزائر أصبحت مهزلة”

ندد مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، بالأحداث التي شهدتها مباراتهم، أمس السبت، أمام مولودية بجاية، أين طالب بإيقاف كرة القدم في الجزائر، في حال تواصل مثل هذه الأحداث.

وصرح عمروش، عقب هذا اللقاء: “عيب ما يحدث في كرة القدم الجزائرية، ومن الأفضل ايقافها، لأنه لا يمكننا تربية جيل جديد في ظل هذه الظروف”

وأضاف: “شاهدنا كيف أصيب أحد أضاء طاقمنا بحجر علىمستوى اليد، والتي كان من الممكن أن تصيب أحد اللاعبين على مستوى العين”

وتابع: “يجب على السلطات التحرك، لأنها ليست هذه هي المرة الأولبى التي نشهد مثل هذه لأحداث، حدث ذلك في برج بوعريريج، وفي بولوغين”.

يذكر أن مولودية الجزائر، عادت بالتعادل الإيجابي من بجاية، أمام المولودية المحلية، بنتيجة هدف في كل شبكة.