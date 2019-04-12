عمر زين العابدين: أولويتنا الامن والاستقرار.. ولن نقوم بحجز أي مواطن

أكد رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري السوداني، عمر زين العابدين، اليوم الجمعة، أن أولويتهم الامن والاستقرار ورفع الاقتصاد.

وأشار في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنصيب لجنة خاصة بالخدمات، مهمتها ادارة الحوار مع كل الكيانات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن السودان، عرفت وضعت اقتصاديا مترديا طيلة 30 سنة، وشهد تراكمات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة التي سيتم تنصيبها، ستعمل قدر المستطاع على انقاذه.

وفي الشأن الخارجي، كشف ذات المتحدث، أنه سيتم مساء اليوم الجمعة، إجراء جملة من اللقاءات، مع رجال السلك الدبلوماسي، مهمتها حفظ العلاقات التي تجمع السودان بمختلف دول العالم.

وفي حديثه عن الحركات المسلحة، أكد أنه لن يتم حجز اي سوداني، مرحبا بالحوار، مع كافة الاطراف.