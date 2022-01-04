عملاق إيطاليا مهتم بن سبعيني

دخل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني حسابات نادي إنتر ميلان الإيطالي، وفقا لما كشفت عنه شبكة “سكاي سبورتس”.

وأكدت “سكاي سبورتس”، بأن بطل إيطاليا الموسم الماضي مهتم كثيرا بخدمات محارب الصحراء، بعد تألقه اللافت مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

ولا يزال بن سبعيني مرتبطا بعقد مع فريقه الألماني الى غاية صيف 2023، ولكنه يرفض التمديد لحد الساعة.

ويبدو جليا بأن إبن قسنطينة، يستهدف الإنتقال لنادٍ أكبر في المستقبل يتناسب ومؤهلاته الكبيرة.