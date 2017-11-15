عملية المداهمة في مقر “لافارج” لا تزال متواصلة

كشف متحدث باسم مجموعة “لافارج” الفرنسية المصنعة للإسمنت لوكالة “فرنس برس”

أن عملية مداهمة المقر التي قامت بها السلطات في باريس الثلاثاء، لاتزال متواصلة بسبب الاشتباه بتمويلها مجموعات إرهابية “داعش”.

وقال مصدر مقرب من الملف، الأمر يتعلق ببعض المحققين الذي ينهون الجانب الفني للعمليات ومن المفترض ان ينتهي الأمر سريعا.

ويهدف التحقيق الذي أطلقه 3 قضاة منذ جوان الماضي

إلى تحديد ما إذا كان عملاق الإسمنت، قد قام بتحويل الأموال لمجموعات إرهابية خاصة “داعش” عامي 2012 و 2014 .

للإشارة، كان تحقيق لصحيفة “لوموند” جوان 2016، قد سلط الضوء على وجود شكوك بين الفرع السوري لـ”لافارج” وتنظيم داعش الإرهابي.