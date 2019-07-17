عملية ترحيل وإعادة إسكان 77 عائلة بتلمسان

شهدت بلدية الرمشي، بتلمسان، اليوم الأربعاء، عملية ترحيل وإعادة إسكان 77 عائلة كانت تقطن في سكنات هشة بحي سيدي أحمد.

حيث تم إعادة إسكانها في سكنات جديدة تحتوي على كل مقاييس العيش الكريم، ناهيك عن الفضاءات الخاصة بالأطفال التي عرفت نوع من النشاط الترفيهي لهذه البراءة، وهذا في جو يسوده الفرحة و السرور.

وقد جندت الولاية كل الوسائل المادية والبشرية، لإنجاح هذه العملية التي جرت في ظروف تنظيمية محكمة تم تسطيرها من قبل مصالح الولاية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

للإشارة، فإن الوعاء العقاري الذي تم استرجاعه بعد هذه العملية سيتم تخصيص لإنجاز مشروع مجمع مدرسي و ملعب رياضي جواري لفائدة شباب المنطقة.