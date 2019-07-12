“عطال” يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين !!

وجه سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” رسالة مؤثرة للجزائريين بعد تأكد غيابه عن باقي مباريات “الكان”.

ونشر لاعب نيس صورتين لإصابته وكذا بكائه على موقعه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام”.

وأرفق الصورتين برسالة مؤثرة جاء فيها:”سلام، شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم، الحمد الله هذا مكتوب ربي”.

وواصل عطال:”ليس سهلا أن تتوقف رحلتي في “الكان” في الدور ربع النهائي لكن لدي ثقة كاملة في هذه المجموعة وسنواصل القتال إلى غاية آخر رمق وإن شاء الله سنجعل كل الشعب الجزائري فخورا”.