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عموتة: “نتيجة الذهاب تبدوا إيجابية لكنها مفخخة”

الرياضة
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عموتة: “نتيجة الذهاب تبدوا إيجابية لكنها مفخخة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مدرب المنتخب المحلي المغربي، حسين عموتة، أن نتيجة مباراة الذهاب أمام الجزائر، تعتبر مفخخة، ورغم ذلك أكد تفاؤله بخصوص مباراة العودة.

وصرح عموتة، خلال ندوته الصحفية: “ربما نتيجة الذهاب بالتعادل السلبي 0-0، تبدوا إيجابية بالنسبة لنا، لكن في نفس الوقت يمكن أن تكون فخا”.

وأضاف: “نحن الآن مطالبين بالتسجيل في ملعبنا، والمبادرة للهجوم، لكن في نفس الوقت علينا الحذر من المنتخب الجزائري”.

وتابع حسين عموتة: “كمسؤول أول على المنتخب المحلي المغربي، أنا متفائل، خاصة وأن معنويات اللاعبين مرتفعة، والكل متحمس لإثبات أن هناك إمكانيات في المنتخب المحلي المغربي”.


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