عميد مسجد باريس يهدي رئيس الجمهورية نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن

أهدى عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم، للأستاذ حمزة بوبكر.

وبمناسبة إستقبال رئيس الجمهورية لعميد مسجد باريس اليوم الخميس، قدم له نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم، للأستاذ حمزة بوبكر. والتي أعيدت طباعتها بإشراف مسجد باريس، ومراجعة كوكبة من الأئمة المنتدبين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.