عميروش :”هذا ماحدث مع لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطائرة بإسبانيا”

منح مُدرب حُراس المنتخب الوطني، داود عميروش تفاصيل جديدة، بخصوص إختفاء لاعبة “الخضر” لكرة الطائرة خلال ألعاب البحر الأبيض المُتوسط.

وصرح قائلا لتلفزيون “النهار” :”الفتاة لم تهرب، الهروب يكون بلا جواز سفر، ولكنها تحصلت عليه عند خروجها من القرية الأولمبية”.

وأضاف :”على من منحها جواز السفر، تحمل مسؤوليته، ومن غير المعقول أن تمنح فتاة الإذن بالخروج وحيدة في بلاد الغربة”.

وختم :”ماحدث غير معقول، ولاندري من سرّحها، المُدرب أو رئيس الإتحادية، أنا عندي بنات، ولا أرسل بنات الناس وحدهن في الغُربة”.