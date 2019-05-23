عنابة : إحباط محاولة الحراڨة لـ 9 أشخاص منهم 4 من الصومال

تمكنت قوات خفر السواحل التابعين للواجهة البحرية الخامسة بعنابة في حدود الثالثة من مساء اليوم من توقيف 9 حراڨة.

تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة من بينهم 4 أجانب من جنسية صومالية في حين البقية 3 ينحدرون من ولاية سكيكدة.

و2 من عنابة كانو بصدد الهجرة الغير شرعية الى جزيرة سردينيا الايطالية بواسطة قارب صيد تقليدي الصنع.

الحراڨة عثر عليهم من طرف حرس السواحل في المياه الإقليمية، أين تم نقلهم على جناح السرعة الى وحدة حرس السواحل بعنابة.

قبل معاينتهم من طرف الطاقم الطبي التابع للحماية المدنية لولاية عنابة.