الإطاحة بشاب يدعي أنه ومحامي يبتز ويسلب أموال أهالي “الحراڨة”

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية عنابة نهاية الأسبوع من الإطاحة، بشاب في العقد الثالث من العمر يدعى( ح. ب.م) ينحدر من حي سيدي سالم،

يدعي أنه محامي مكلف بقضية الحراقة المفقودين،المحامي الوهمي احتال على أهالي الحراقة المفقودين منذ سنتين،

وسلبهم مبالغ مالية بالابتزاز، مقابل تسهيل إجراءات البحث عن أبنائهم المختفين في السجون التونسية،

بعدما قدم نفسه على أساس انه ملحق مكتب محاماة بالجزائر مكلف بمهمة البحث عن الحراقة في تونس.

عملية التوقيف جاءت بعد أن تلقت مصالح الأمن بولايتي عنابة والطارف العديد من الشكاوي الرسمية من أهالي الحراقة،

مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال على يد هذا المحامي المحتال، وفور دخول الأراضي الجزائرية قادما من تونس،

تمكنت ذات المصالح من توقيفه قبل تنفيذ مخططه وتحويله لمقر الأمن على ان يتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.