عنابة: الأمن يحقق مع عدد من الموظفين بالولاية في تزوير مقررات استفادة من سكنات اجتماعية وتقاضي رشاوي

يحقق أمن ولاية عنابة مع عدد من الموظفين بولاية عنابة في قضية تزوير مقررات استفادة من سكنات اجتماعية وتقاضي رشاوي.

التحقيقات مع موظفين بولاية عنابة جاءت إثر تلقي ذات المصالح شكاوي عديدة من المواطنين.

ووفق مصادر النهاراونلاين التحقيقات الاولية اسفرت عن توقيف موظفة وعاملة نظافة بالإضافة إلى عون أمن.

و أضافت ذات المصادر أن التحقيقات شملت عديد الموظفين تابعين لولاية عنابة ودائرة عنابة وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري.

وذلك بعد أن ثبت تورطهم في شبكة مختصة في تزوير مقررات استفادة من سكنات اجتماعية مقابل مبالغ مالية.