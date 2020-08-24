عنابة تسجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا و22 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 41858 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1446 حالة وفاة.

بينما تماثلت 227 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 29369 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 37 شخصا بالعناية المركزة.

و60 بالمئة من الولايات سجّلت بها أقل من 5 حالات جديدة، 21 ولاية لم تسجّل أي حالات جديدة للإصابة بالوباء

في حين 59 بالمئة من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 6 ولايات فقط

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة الأخيرة كمايلي:

عنابة: +75

الجزائر: +53

تيزي وزو: +35

وهران: + 26

بومرداس: +26

المسيلة: + 23

بسكرة: +17

سطيف: +16

الوادي: +15

تلمسان: + 14

البليدة: +14

قسنطينة +13

مستغانم: +13

سيدي بلعباس: +12

تيبازة: +10