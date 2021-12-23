عنابة: توقيف شخصين حجز ازيد من 13 كلغ من المخدرات من نوع راتنج

مواصلة للعمليات النوعية التي تقوم بها المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق عنابة، لمحاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، نجحت المصلحة في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

حيث أسفرت العملية عن حجز ما يفوق الـ 13 كلغ من المخدرات من نوع راتنج القنب الهندي، سيارة سياحية، 3 هواتف نقالة مع توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 27 و30 سنة.

وتدخل هذه العلملية في إطار مواصلة للعمليات النوعية التي تقوم بها المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق عنابة ،لمحاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

للإشارة المصلحة إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص اقليميا.