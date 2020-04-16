تمكنت مصالح الدرك الوطني بعنابة من توقيف شخص متهم نشر الاخبار الكاذبة والمغلوطة وإهانة مؤسسات ورموز الدولة عبرالفيسبوك.

العملية تمت بالتنسيق مع فرقة مع خبراء مكافحة الجرائم السيبرانية، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه .

ويتعلق الامر بشاب يبلغ من العمر 27 سنة ينشط عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي ويبث أخبار مغلوطة وكاذبة.

المشتبه فيه كان عب الفيسبوك كذلك يسيئ إلى العديد من المؤسسات ورموز الدولة.

وبعد استفاء الاجراءات القانونية تم تقديم المعني بالامر أمام الجهات القضائية المختصة.بتهم بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الامن.

كما توبع بتهم الاعتداء المعنوي على الاشخاص وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر.بالاضافة الى اهانة مؤسسات ورموز الدولة.

اين تم ايداعه رهن الحبس الاحتياطي