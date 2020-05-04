عنابة: رفع عدد الأسرة المخصصة لإستقبال المصابين بفيروس كورونا إلى أزيد من 120 سرير

أكد المدير العام للمستشفى الجامعي إبن رشد محمد ناصر للنهار أنه تم رفع عدد الأسرة المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا إلى أزيد من 120 سرير.

وجاء هذا بعد أن كانت مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي الحكيم ضربان تتوفر على 50 سرير فقط اين تم تجهيز مصلحة الطب الداخلي بالمسغ الجامعي ابن سينا 44 سرير.

بالإضافة إلى مصلحة الانتعاش الطبي 20 سرير ومصلحة طب الاطفال مستشفى الاطفال القديسة تريزا 19 سرير وذلك للتكفل الأمثل بجميع المرضى.

هذا وقد أكد ذات المسؤول أن دخول مخبر التحاليل الخاص بفيروس كورونا حيز الخدمة 13 من الشهر الفارط ساهم بتشخيص عدد كبير من الحالات عبر الإقليم الولاية.

مشيرا إلى أن الطاقم الطبي بالمخبر يجري يوميا ما بين 30 و40 تحليل وهو ما ساهم في الكشف عن المصابين بهذا الوباء.