عنابة: غلق الأسواق والمعارض وفتح 4 عيادات متعددة الخدمات بسبب كورونا

أمر والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي بغلق أسواق المواشي واسواق بيع السيارات واسواق بيع الخردوات، والتظاهرات التجارية والمعارص والاسواق التجارية.

وجاء هذا القرار في إطار التدابير الوقائية للحد من إنشار وباء كورونا في الاوساط العامة بالولاية.

كما قامت الولاية تم فتح أربعة 4 وظائف متقدمة للتكفل بالحالات التي يشتبه فيها والتي كانت على علاقات بأشخاص حاملين للفيروس.

ويتعلق الامر بكل العيادات المتعددة الخدمات:

العيادة المتعددة الخدمات العربي خروف وسط المدينة

العيادة المتعددة الخدمات بحي عطوي.

العيادة المتعددة الخدمات ببرحال .

مستشفى عين الباردة.

أين يقوم أطباء مختصين في علم الفيروسات والأمراض الصدرية وعلم الأوبئة وأطباء عامين بالإشراف على تلك العيادات.