عنابة:  قطاع الصحة يتعزز بأجهزة تنفس اصطناعي إضافية

أشرف جمال الدين بريمي، والي عنابة، على عملية تسليم ثلاثة أجهزة تنفس اصطناعي لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة.

يأتي هذا في ظل التزايد المسجل في عدد الاصابات بفيروس كورونا على المستوى الوطني، وفي إطار التصدي لهذا الوباء بعنابة.

وحسب بيان ديوان ولاية عنابة، تم اقتناء هذه الأجهزة عن طريق الهلال الاحمر الجزائري بتكلفة تقدر بمليار ومائتين مليون سنتيم.

وأفاد بيان ديوان ولاية عنابة، أنه من شأنها تقديم خدمات صحية لمواطني الولاية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، سيتدعم قطاع الصحة بالولاية بستة أجهزة تنفس اصطناعي اضافية، في إطار التصدي والرفع من درجة التأهب واليقظة.