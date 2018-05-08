عنابة.. لهبيري يفتتح مركزا للضغط العالي للتكفل بضحايا التسمم  بالغاز

اشرف المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري بعنابة تشغيل مركز للضغط العالي موجه للتكفل بضحايا التسمم بمونوكسيد الكربون.

المركز يعتبر الثاني من نوعه بعد مركزين مماثلين بكل من الجزائر العاصمة ووهران.

ويضم العتاد والوسائل اللازمة لكي يؤدي مهمته الخاص بالعلاج بالأكسجين.

وتم أيضا تدشين محطة نيتروكس نفخ قارورات الهواء التي تستعمل في الغطس في الماء على عمق يزيد عن 18 مترا.

بالإضافة الى فرقة مختصة في استعمال الكلاب المدربة موجهة للبحث عن الأشخاص تحت الأنقاض.

و تم خلال تدشين هذه الهياكل إبراز على الخصوص أهمية هذه المكتسبات.

التي تدل على المجهود المبذولة من طرف الدولة تحسين التكفل بالمواطن والمحافظة على حياته.

وتم التذكير بأن 17 ألف عون لمراقبة الشواطئ تم تسخيرهم على الصعيد الوطني في إطار موسم الاصطياف المقبل.

بالإضافة إلى تعزيز الأرتال المتحركة الموجهة حرائق الغابات في فصل الصيف التي ارتفعت من 22 إلى 27 رتلا عبر الوطن.