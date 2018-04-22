عناصر فرقة مكافحة المخدرات بأمن البويرة تضع حدا لمروج مخدرات

إسغلالا لمعلومات عملياتية مؤكدة وصلت قوات الشرطة القضائية (فرقة مكافحة المخدرات) مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 70 سنة، متقاعد يقوم بترويج المخدرات بمدينة سور الغزلان مع إخفاء جزء منها بمنزله.

تم إستصدار إذن بالتفتيش بالتنسيق مع نيابة محكمة سور الغزلان، بنفس اليوم تم توقيف المشتبه فيه وتفتيش منزله الذي تم العثور به على كمية من المواد المحضورة تمثلت في 160 قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع

بالإضافة إلى 05 قارورات متمثلة في ثلاثة قارورات من دواء HALOPERIDOL 2MG/ML سعة 15 ملل وقارورة من دواء ISOPTYL 40MG/ML سعة 20 ملل و قارورة من دواء ISOPERIDOL 40MG/ML سعة 20 ملل .