عنتر يحيى:”أسعى لتدوين إسمي بأحرف من ذهب في تاريخ الإتحاد”

كشف المدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة “عنتر يحيى” عن نيته في تدوين إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ سوسطارة وقيادة الفريق العاصمي لتحقيق النجاحات.

“عنتر يحيى”قال اليوم الخميس للتلفزيون الجزائري:”نمتلك مشروعا طموحا سيدوم ثلاث سنوات على الأقل، وسيعتمد بنسبة كبيرة على كرة القدم، والتعليم”

“لقد باشرنا العمل لإنجاح هذا المشروع، بانتداب أشخاص سبق لهم العمل في الدوريات الكبيرة، ذات المستوى العالي”.

وختم:”إتحاد العاصمة فريق عريق بشخصياته وإنجازاته، وسنعمل لأجل أن نكون من بين هؤلاء الأشخاص، الذين دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ النادي”.