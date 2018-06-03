عنتر يحي من القصبة: “فخور بالوسام الأولمبي”

عبر الدولي الجزائري السابق، عنتر يحي، عن فخره بنيل وسام الإستحقاق الأولمبي، خلال تكريمه أمس السبت، من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية.

ونشر عنتر يحي، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: جاء فيها: ” أن أكون مزينًا بـ “وسام الإستحقاق الأولمبي” فهذا فخر لعائلتي، ولي”.

وأرفق بطل ملحمة أم درمان، تغريدته هذه، بصورة له من أمام بيت الشهيد “علي لابوانت” بالحي العتيق بالقصبة.