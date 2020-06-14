عنتر يحي: “مونديال 2010 كان نقطة تحول كرة القدم الجزائرية”

إعتبر القائد السابق للمنتخب الوطني، عنتر يحي، أن تأهل الخضر لنهائيات مونديال 2010، هو نقطة تحول كرة القدم الجزائرية.

وصرح عنتر يحي، في هذا الخصوص، لإذاعة “RFI”: “لقد كان التأهل لمونديال 2010، نقطة تحول في كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “هذا التأهل كان خطوة للأمام سمحت بتحقيق انجازات أخرى، مثل التأهل لكأس العالم 2014، أين قدم اللاعبون مباريات بطولية، قبل الخسارة بصعوبة أمام ألمانيا”.

وتابع القائد السابق للخضر: “رغم الفشل في التأهل لمونديال 2018، إلا أن المنتخب الوطني عاد بقوة، وحقق كأس أمم إفريقيا 2019”.

وختم عنتر يحي: “نأمل الآن في أن ينجح بلماضي، في تأهيل هذا الجيل لكأس العالم 2022 بقطر، وأتمنى كل التوفيق له وللاعبيه”.