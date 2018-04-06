“عهد التميمي” ترفع دعوى ضد سجانيها بتهمة التحرش الجنسي

كشفت محامية المعتقلة الفلسطينية “عهد التميمي” أن موكلتها تعرضت لتحرش جنسي وتهديدات أثناء استجوابها، حسب صحيفة “الجيروزليم بوست” الإسرائيلية.

كما أن غابي لاسكي محامية عهد التميمي تقدمت بشكوى رسمية للمدعي العام جاء فيها ان التميمي تعرضت لـ “سلوك غير لائق” خلال إستجواب.

وصرحت المحامية أن “أحد مستجوبي عهد قال لها أن عيناها يشبهان عيني الملاك وهذا مايعتبر تحرش لفظي”.

مضيفة أن أن المحقق هدد بالقبض على أفراد آحرين من عائلتها أذا لم تتعاون معها.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكما بحق عهد بالسجن 8 أشهر لصفعها وركلها جنديين .

واثناء المحاكمة قالت التميمي إنه” لايوجد عدالة تحت الاحتلال ونحن في محكمة غير قانونية “