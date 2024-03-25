عوار :”سنواجه منتخب قوي أثبت جدارته في كأس إفريقيا”

اعترف الدولي الجزائري حسام عوار بصعوبة المواجهة التي سيلعبها رفقة زملائه في المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا.

وقال حسام عوار عن المباراة الودية التي ستجري غدا بنيلسون مانديلا خلال المنطقة المختلطة “سنواجه منتخب يلعب كرة قدم جميلة وأبرز دليل ما قدمه في جنوب إفريقيا،ستكون المباراة جيدة، بحكم أن المنتخبين يعتبران ضمن الأقوى”.

كما أضاف مهاجم روما الإيطالي “صعبة من ناخب جديد أن ينظر لجميع الامور التي يحتاجها لدى لاعبيه، الأمر الجميل أننا مجموعة متماسكة ومتفهمين جيدا”.

وختم خريج مدرسة ليون الفرنسي “لا أستطيع الحديث كثيرا عن الفروقات لأني وصلت نوعا ما متأخر، لهذا أستطيع القول أننا نتواجد في الطريق الصحيح”.