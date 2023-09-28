عوار في التشكيلة الاحتياطية في مباراة روما أمام جنوى

يتواجد الدولي الجزائري حسام عوار في التشكيلة الاحتياطية لناديه روما الايطالي الذي سيواجه جنوى في الدوري البلجيكي.

وستلعب المباراة اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة من عمر البطولة الإيطالية بملعب “لويجي فيراريس”.

وقرّر المدرب جوزيه مورينيو الاستغناء عن حسام عوار من التشكيلة الأساسية لأسباب فنية خاصة و ان اللاعب الجزائري لا يعاني من إصابة.

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