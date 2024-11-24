عوار هداف ويتفوق على بن دبكة في دوري روشن السعودي

ساهم الدولي الجزائري حسام عوار في فوز فريقه الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل صفر، أمام الفتح، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

وسجل “عوار” هدف من ثنائية ناديه في الدقيقة 90، بعد عرضية جميلة من زميله “عبود” وضعها في شباك حارس الفتح الذي ينشط في صفوفه الدولي الآخر سفيان بن دبكة.

وبهذا الهدف يصل عوار العائد من الإصابة مؤخرا إلى الهدف السادس في أول موسم له في الدوري السعودي.

وشارك اللاعب السابق لنادي روما الايطالي عوار لطيلة أطوار المباراة، حيث قدم أداءً مميزًا. كما شارك خريج مدرسة نصر حسين داي بن دبكة أيضا طيلة ال90 دقيقة.

وبهذه النتيجة يعزز نادي الاتحاد صدارته برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد نادي الفتح عند النقطة 5 في المركز الأخير.

وللإشارة، كان عوار قد تعرض لإصابة أجبرته على تضييع تربص المنتخب الوطني الآخير، وكذا مبارة فريقه أمام العروبة .