يسعى الناخب الوطني، رابح ماجر، إلى تدعيم “الخضر” بلاعبين مُحترفين جدد من أجل بعث نفس جديد في صفوف التشكيلة الوطنية.

وقد أكد ماجر مؤخرا خلال تواجده في ملعب 20 أوت، سعيه لضم بعض اللاعبين المحترفين الشباب.

على غرار اللاعبين الشابين حسام عوار وزميله في ليون الفرنسي أمين غويري اللذين لفتا أنظار الناخب الوطني ورئيس الفاف.

رغم أن اللاعب الأول صاحب 19 سنة ولاعب المنتخب الفرنسي للأمال كان، قد عبّر لوسائل الإعلام عن عدم تحمسه لتقمص ألوان الخضر.

فيما شارك غويري لاعب منتخب “الديّكة” لأقل من 17 سنة لأول مرة مع أكابر ليون في لقاء مونبولييه الأحد الماضي.